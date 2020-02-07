交通發達，也助長了武漢肺炎的擴散，日本鑽石公主號遊輪截至昨（6日）已有20人確診，其中還有1名台籍乘客，政府下達遊輪禁靠台灣禁令。不過今（7日）有遊輪預計返抵台灣，疫情指揮中心則表示，將登船檢驗，只要有1人確診武漢肺炎，全員都需留在船上隔離14日。

據《聯合新聞網》報導，麗星郵輪寶瓶星號預計今日靠基隆港，遊輪上有1600餘名從台灣出發的旅客，日前他們在沖繩時，有獲准下船。疫指中心陳時中表示，雖然政府已宣布不準遊輪靠岸，但還是要讓國人回來；不過因為此艘遊輪的船員都是大陸人，要先確認他們是否有大陸旅遊史。

陳時中指出，今日將登船做發燒篩檢，如果乘客都沒有發燒和其他症狀，就可以返家自主隔離14日。至於發燒、有大陸旅遊史的人將採檢送驗，若結果為陰性，也可返家自主隔離。

不過，只要有1名確診病例，就要讓遊輪上所有人都居家隔離，陳時中坦言這在管理上可說相當不易，所以一旦發生，將直接讓所有人留在船上隔離，床上的房間剛好可以作為集中隔離處。

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(中時電子報)