「鑽石公主」號遊輪新增41確診病例

日本厚生勞動省2月7日證實，停泊在橫濱大黑碼頭附近的「鑽石公主號」再添41人確診武漢肺炎。至今檢疫的273人檢測結果全部出爐，連先前確診的20人在內，如今共有61人確診。

先前公佈的病例中，包括1名台灣女性。而船上旅客除了20名中華民國國民外，還有10－15名美籍或日籍台灣人。武漢肺炎疫情仍在迅速延燒，如今大陸的確診病例已破3萬宗，而死亡人數也超過600人。

綜合NHK等日本媒體報導，7日確診的41名遊客已被送往神奈川縣、東京都、埼玉縣、千葉縣、靜岡縣的指定醫院治療，其中包括外國人。目前船上還有3,658人，原則上仍要求他們從5日起在客房內隔離14天。雖然厚勞省針對所有搭武漢撤僑包機返國的民眾都接受病毒檢測，但因遊輪乘客並不是從湖北省返日，因此不考慮要求全員檢測。

「鑽石公主」號上乘客不安

「鑽石公主」號內部

「鑽石公主」號1月20日從橫濱出港，開始16天的旅程，經由九州鹿兒島、香港、越南，台灣與沖繩縣那霸，於2月3日返回橫濱港，全員都接受檢疫，疑似感染的人再做病毒檢查。先前80歲的香港男遊客1月19日在日本就出現咳嗽症狀，1月25日在香港下船後，經確診感染武漢肺炎，可是他曾在鹿兒島下船參加巴士旅行。

日本國內至今確診感染的病例，包括遊輪的61例，還有3班武漢撤僑包機的9例在內，累計達86例。

(中時電子報)