弘光科技大物治系校友吳淑妮(右)下鄉擔任樂齡講師，獲全國終身學習楷模獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大物治系校友吳淑妮(左)下鄉擔任樂齡講師，自製道具教學。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

樂齡講師吳淑妮下鄉到雲林教導務農者改善身體痠痛，剛起步時長輩無法接受也不喜歡，她只能「頭很低、嘴巴很甜」拜託他們參加課程，還要帶貼布、復健器材當小禮物，如今成功幫助長者改善問題，更獲選為教育部108年度全國終身學習楷模個人獎。

弘光科大物理治療系主任陳志鳴表示，在台大醫院雲林分院復健科服務的校友吳淑妮，2007年從該系進修部畢業，她為了精進專業知識，每天下班後從雲林趕到台中上課，持續4年不中斷。

吳淑妮說，她在醫院服務滿32年，接觸很多過度勞動長輩，但改善痠痛需從日常衛教做起， 2014年參加樂齡總輔導團培訓師資，結合物理治療規畫課程，走入古坑山區偏鄉教長者預防腰酸背痛、關節痠痛，改變工作姿勢減少工作傷害，也協助復健。

吳淑妮指出，剛起步時長輩無法接受也不喜歡，只能「頭很低、嘴巴很甜」拜託參加課程，還要帶貼布、復健器材當小禮物。為了解長輩工作內容與方法，特地請假到田裡實地訪視，觀察他們如何採收農作物如割竹筍、剪柳丁、除草等動作。

吳淑妮也鼓勵退休同事加入樂齡總輔導團培訓，同時引導年輕人到場觀摩，進行經驗傳承，希望讓雲林各地區都有種子教師；吳淑妮自豪說，推行5年來，最大成就是長輩從排斥變主動，也不再需要小禮物誘惑，還會問說「老師為什麼還不來？」讓她上課更有動力。

(中時 )