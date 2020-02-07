武漢肺炎疫情尚未降溫，但對於股市的影響似乎已進入“利空鈍化”階段，美股的大漲正是印證此現象，從本週行情來看，面板、被動元件、記憶體這三大漲價概念股率先發動，昨天則是主攻CIS概念股，CMOS影像感測器(CIS)在農曆年前就已傳出漲價聲音，由此來看，目前市場性買力正圍繞著“漲價”這個主軸輪動。

從漲勢循環結構分析，強勢股先漲(漲價概念)穩定軍心，這是基本面率先突圍的表現，在市場信心回溫後，落後補漲股(跌深股補強)就會因位階低吸引短多買力。

不過，此類跌深反彈股有兩種，一種是本質差的純粹反彈股，這種型態的股票屬於“逃命”模式，反彈完畢後會再破底(不碰為宜)，另一種則是公司體質很好，但因為沒有特殊題材導致人氣較弱，因而股價會落後反應。不過此類「價值超跌股」反而是現階段可以布局的方向，因為市場終將反映其基本面優勢。

這次的武漢肺炎造成市場恐慌賣壓一股腦兒釋出，中期籌碼反而變得非常乾淨，加上「價值超跌股」變多，當好股票有了好買點時，就是逢低布局的良機。

(時報資訊)