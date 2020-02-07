快艇、巫師、尼克在截止日前談成三方交易，尼克莫里斯(Marcus Morris)、巫師「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)將前往快艇。快艇送出新秀羅賓生(Jerome Robinson)、哈克里斯(Moe Harkless)與選秀籤。尼克送出了得分主力，快艇進一步強化鋒線，巫師出清不需要的控衛。

快艇隊獲得：莫里斯(場均19.6分)、湯瑪斯(場均12.2分)

巫師隊獲得：羅賓生(場均2.9分)

尼克隊獲得：哈克里斯(場均5.5分)、快艇1支首輪籤、1支次輪籤

湯瑪斯空有火力但是防守欠佳又傷病纏身，已淪為底薪球員。巫師隊主控沃爾(John Wall)本季開刀報銷，等他回來之後就用不到湯瑪斯了，賣給快艇換取新秀羅賓生是合理決定。

快艇已有兩個明星前鋒里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)坐鎮，為了對抗湖人雙星(也都是前鋒)，仍花費較大的代價換來莫里斯，鋒線戰力傲視全聯盟。

尼克近年不管做什麼都被批，去年自由市場更是全面潰敗。這次用一個30歲的前鋒莫里斯換到幾支籤，買到的哈克里斯差強人意，不過他們本來就還寄望於日後的大採購。

(中時電子報)