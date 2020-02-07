鹽水蜂炮將在7日、8日2天登場，今天上午8點半在鹽水武廟前舉行起炮儀式，台南市長黃偉哲也親自主持，起炮儀式開始，現場就已擠滿上千人圍觀，廟方也透過小型炮台，先放起超過15分鐘長的連珠炮與蜂炮，震天價響的炮聲與蜂炮的呼嘯聲，為2天的百年傳統的活動揭開熱鬧序幕。

熱鬧歡慶元宵節！台南市長黃偉哲主持台南鹽水蜂炮起炮儀式。

熱鬧歡慶元宵節！台南市長黃偉哲主持台南鹽水蜂炮起炮儀式。

今年的蜂炮主題為「鼠年行大運」，將有3座大型LED炮城，與大小炮城約200座，將讓遊客感受萬箭齊發快感，市長黃偉哲也希望藉著蜂炮及神明遶境消災解厄，脫離疫情威脅，鹽水武廟則呼籲前來「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君轎前擋炮。

鹽水武廟管理人林益仁表示，鹽水蜂炮是百年傳統，在清朝光緒年間，因為地方上流傳疫病，希望藉著關聖帝君神轎出巡，沿途施放蜂炮以嚇跑瘟神，送走瘟疫，因此今年不受疫情影響照常舉辦，而民眾「犁蜂炮」雖然已成為一大特色，但千萬不要在神轎前擋炮，讓關聖帝君能顯神威、除疫病、國泰民安。

今年以「鼠年行大運」為主題，將建造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED蜂炮城，另外大大小小的炮城少說都有上萬支蜂炮，今天一早在武廟前「啟炮」後出發，武廟神轎陣頭將陸續循5條遶境路線繞行鹽水各聚落，沿途都有信眾點燃炮城迎接，重頭戲則是明(8日)晚間在鹽水國中操場的主炮施放。

(中時電子報)