大陸武漢肺炎持續升溫，但網路上充斥不少不實資訊，為了闢謠，大陸官媒《人民日報》近日特別製作一張圖，來澄清部分不實訊息和科普知識，也在微博登上熱搜第5和1.7萬次的轉分享。

據《人民日報》微博貼文表示，「什麼是新型冠狀病毒？什麼人會傳染它？具體的感染症狀是什麼？關於潛伏期、關於傳染、關於預防、關於特效藥？一圖帶你完整瞭解新型冠狀病毒感染肺炎的30個真相！轉發收藏！助人助己防疫！

相關資訊也吸引10多萬大陸網友按讚、7千多則留言、1.7萬次轉分享。

人民日報微博製圖。(圖/翻攝自 人民日報微博)

人民日報製作一張武漢肺炎的科普圖表。(圖/翻攝自 人民日報微博)

(中時電子報)