大陸武漢肺炎持續升溫，但網路上充斥不少不實資訊，為了闢謠，大陸官媒《人民日報》近日特別製作一張圖，來澄清部分不實訊息和科普知識，也在微博登上熱搜第5和1.7萬次的轉分享。
據《人民日報》微博貼文表示，「什麼是新型冠狀病毒？什麼人會傳染它？具體的感染症狀是什麼？關於潛伏期、關於傳染、關於預防、關於特效藥？一圖帶你完整瞭解新型冠狀病毒感染肺炎的30個真相！轉發收藏！助人助己防疫！
相關資訊也吸引10多萬大陸網友按讚、7千多則留言、1.7萬次轉分享。
(中時電子報)
大陸武漢肺炎持續升溫，但網路上充斥不少不實資訊，為了闢謠，大陸官媒《人民日報》近日特別製作一張圖，來澄清部分不實訊息和科普知識，也在微博登上熱搜第5和1.7萬次的轉分享。
據《人民日報》微博貼文表示，「什麼是新型冠狀病毒？什麼人會傳染它？具體的感染症狀是什麼？關於潛伏期、關於傳染、關於預防、關於特效藥？一圖帶你完整瞭解新型冠狀病毒感染肺炎的30個真相！轉發收藏！助人助己防疫！
相關資訊也吸引10多萬大陸網友按讚、7千多則留言、1.7萬次轉分享。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。