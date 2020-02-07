隨著交易截止日時限過去，本季爭冠呼聲很高的湖人，卻沒任何補強動作，不過《紐約時報》資深記者史坦7日爆料，湖人仍打算簽下原本宣告退役的達倫柯林生，甚至也想邀請「小皇帝」詹姆斯前騎士隊友「神經刀」J.R.史密斯進行試訓。

達倫柯林生打完上季，就以追逐個人信仰為由，31歲就告提前退休，但他上季效力溜馬場均11.2分、6助攻與3.1籃板，三分命中率更來到4成07，假如能到湖人取代隆多的主要替補控衛位置，可望有效改善湖人板凳三分火力不足問題。

先前達倫柯林生曾放話，自己想要復出效力的球隊只有湖人或快艇，如今隨著快艇從巫師挖來「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，柯林生的選擇只剩湖人一隊，接著就看湖人打算何時宣告把他簽下，曾跟詹姆斯一起拿過總冠軍的J.R.史密斯也一樣。

J.R.史密斯上季只替騎士打了11場例行賽就被釋出，目前已經1年多沒有打球，湖人會想找他測試的主因，無非也是看上他的三分火力，加上詹姆斯應該可以壓住他難搞的壞脾氣，只是風險仍然很大，畢竟史密斯向來管不住他的大嘴巴。

(中時 )