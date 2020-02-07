東森國際(2614)投資的子公司「東森寵物雲」2020年1月開紅盤，根據東森寵物雲商店自結損益報告顯示，在經過大幅擴張、整合之後，2020年1月營收破1.6億元，較上個月成長達14%，其中91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高。

繼去年年底宣布擁有91家門市(含奧斯卡連鎖寵物體系)，成為全台寵物門市規模第一之後，根據東森寵物雲商店自結損益報告顯示，在經過大幅擴張、整合之後，自2018年成立迄今短短14個月的時間，實現單月獲利，2020年1月營收破1.6億元，較上個月成長達14%，較去年同期成長超過700%，其中91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高。

東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥表示，1月適逢農曆春節，許多飼主趁著年節為毛小孩購買食品、用品、美容，導致寵物業績搶搶滾，其中，小年夜單日營收甚至是日平均值2倍以上，其次，東森寵物雲商店不斷以親切友善、專業認真的心情和態度服務消費者，也是短期內贏得飼主信任的主要原因，像是肺炎期間加強店內清潔、開設寵物除菌專區販售寵物除臭消毒等商品、寵物雲商店舉辦近百場的寵物健檢、敦親睦鄰的小小店長和寵物講座，讓東森寵物雲商店迅速在寵物業界闖出名號。

除原先的91家門市外，東森寵物雲電子商城也自2020年1月正式開幕，讓消費者以最方便、即時、安全的方式，彈指之間就可購得所需的商品。

(時報資訊)