美光宣佈出貨全球首款量產的低功耗DDR5 DRAM晶片，並將率先搭載於即將上市的小米10智慧型手機，美光為小米的記憶體技術合作夥伴，美光所供應的LPDDR5 DRAM晶片將帶來更低的功耗和更快的資料讀取速度，以滿足消費者對於智慧型手機中AI(人工智慧)和5G功能日益增長的需求。

美光移動產品事業部高級副總裁兼總經理Raj Talluri表示，美光推出業界首款應用於智慧型手機的低功耗DDR5 DRAM晶片，將加速5G和AI應用的部署，美光LPDDR5 DRAM的資料存取速度提升了50%，功耗則降低了20%以上。

小米副總裁常程先生表示，美光LPDDR5 DRAM記憶體具備市場領先的性能，為小米10智慧型手機帶來更低的功耗，同時確保了更出色的性能和穩定性，相信LPDDR5將成為2020年旗艦級手機的標配。

目前美光LPDDR5記憶體容量包括6GB、8GB和12GB，資料傳輸速率為5.5Gbps和6.4Gbps，此款晶片將有效應對汽車、消費級電腦以及 5G和AI應用專屬網路系統等，各類市場對於更高記憶體性能和更低功耗的需求，與LPDDR4x記憶體相比，LPDDR5可以降低超過20%的功耗。

美光LPDDR5記憶體能滿足將於2020年在全球大規模部署的5G網路帶來的各種需求，能使5G智慧型手機以高達6.4Gbps的傳送速率處理資料，對消除5G資料瓶頸將起到關鍵作用，這一性能同時也可滿足諸如自動汽車駕駛等其他新興技術的需求，因其擁有更大頻寬的記憶體子系統可以支援即時運算和資料處理。

(時報資訊)