武漢肺炎疫情持續升溫，全台湧現排隊搶購口罩亂象。台灣工具機業者伸出援手，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機廠及零件業會從提供人力、零組件及模具開發等方面支援台灣三家口罩機械設備廠，將政府出資建置60～62條口罩生產線生產時程從原先45～60天縮短至25天，第一條口罩生產線預計12日完成安裝。

經濟部長沈榮津為解決口罩供貨嚴重不足問題，元月30日由台灣機械工業公會副秘書長張國樑陪同，拜訪三家位於新北市口罩機械設備廠，行政院也核准斥資2億元，新增60～62條口罩產線，但口罩設備廠表達人力短缺及部分零件供貨不足，預估45～60天，才能生產完成口罩設備生產線。沈榮津為此特別責成財團法人機密機械研發中心及工研院盡速組成團隊，幫忙加速完成口罩生線設備。

政府昨日實施口罩實名制首日，各地依舊湧現排隊搶購口罩人潮。工具機公會眼見口罩缺貨問題短期無法獲得解決，徵求上銀總經理蔡惠卿、台灣瀧澤總經理戴雲錦、東培董事長陳成、德大機械總經理黃耀德、靄崴董事長陳金柏、新穎董事長莊茂賓、鍵和董事長陳朝旭、高明總經理張仕育、永進總經理陳伯佳、大立協理莊家和及三鋒董事長林松益等人首肯，提供口罩設備廠生產線所需人力或零組件支援。

台灣區工具機暨零組件公會名譽理事長嚴瑞雄、理事長許文憲及精密機械研發中心總經理賴永祥等人昨日上午緊急會商，下午拜訪兩家口罩設備廠，表達工具機業者願意伸出援手，協助解決口罩設備商生產不及的問題。

許文憲表示，台灣工具機產業在全世界是數一數二，昨日拜訪兩家口罩設備廠，實地瞭解口罩機械設備生產工序並不複雜，目前口罩設備廠目前生產不及的困境，出在人員不足及口罩自動化產線鏈條缺零件等問題，工具機公會評估鏈條零件從開模到成品只需要2、3天，至於生產人員不足問題，工具機公會徵得工具機廠會員同意，請口罩工廠所在地的工具機廠派配電及PLC軟體技術人員支援，協助口罩工廠建置新口罩生產線。

許文憲表示，工具機廠下周三(12日)派技術人員至新北市三家口罩機械設備廠，先學習瞭解口罩生產線流程，再隨同口罩設備廠人員至口罩工廠幫忙建置生產線，口罩設備廠可撤回人員繼續投入設備生產，讓口罩生產線生產不斷線，工具機業派技術人員在口罩工廠繼續支援，以維持口罩生產線正常運轉，目標是政府出資建置60～62條口罩生產線，生產時程從原先預估45～60天縮短至25天。

(工商 )