大陸宣布2月14日對750億美元美國進口商品關稅減半，美方也對1,200億美元大陸商品稅率降半至7.5％，激勵美股道瓊、那指、標普三大指數再創歷史新高。

惟日、韓股市7日開盤皆下跌，台股開盤開在11,712.71點，亦跌下跌，隨後跌勢加速，跌點已逾百點。法人認為，亞股未受到美股大漲激勵，主要是武漢疫情仍持續攀升之中，並未獲得有效控制。

群益投顧指出，武漢自從1月23日封城以來，當時正值春節休市期間，國際股市在1月27日才出現大跌，當時歐股普遍下跌2%多，美股則以費半跌勢最重近4％，其次為1月31日又出現重跌，近日則傳出已有藥物對治的訊息，又出現連續二日大漲，美股已多回到1月27日之前的指數位置。歐股僅相差有限，但病例較多的亞洲股市則仍多此於下跌段-2％～-5％。

目前武漢病毒確診、疑似、及死亡病例仍在持續中，但美股卻在此時大幅反彈，也帶動跌深的台股持續反彈，目前指數從跌破半年線，連三日反彈至今，已接近季線11,770點，上有月線11,883點反壓，恐不易一舉站穩季線，未來應以盤整後，再攻機會較高。

(工商 )