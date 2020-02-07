張若凡6日出席公益活動，對於武漢肺炎疫情持續延燒，29日的新專輯音樂會，暫定照常舉行，但她也坦言擔心活動有可能因此取消，「如果疫情更嚴重，取消是必然的」，強調活動當天會加強防疫措施，包括為粉絲量體溫、提供酒精消毒。至於近期因疫情掀起搶口罩熱潮，她打趣說：「我好像只剩6個口罩。」笑說最近都宅在家，沒需要就不必去搶。

被問到月底演唱會可能會面對滿場口罩演唱，張若凡只說擔心觀眾戴口罩太悶，還出妙招要歌迷用口罩應援，「大家可以在口罩上寫我的名字」，就有媒體問到若遇到粉絲想拍照、握手可以嗎？張若凡親切地說：「當然，會願意握手，若大家會怕就不強迫。」希望大家以健康為重，防疫措施都要做好。

自《聲林之王》出身的張若凡，日前推出新專輯《dopaMINE 我，她》，這次受邀擔任紅心字會公益大使，和小朋友一起滾元宵、提燈籠，為弱勢家庭孩童籌募開學用品。她在製作元宵時顯得手忙腳亂，坦言自己廚藝不佳，「過去曾嘗試炒高麗菜料理，不僅太鹹還炒焦，朋友一吃就直接吐出來」。

張若凡在滾元宵時顯得手忙腳亂。（攝影／林勝發）

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(中時電子報)