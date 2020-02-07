中國新型冠狀病毒肆虐，光是中國目前就出現3萬起以上的確診病例，有不少公眾人物會站出來捐獻物資或金錢，但卻有不少人將這份好意當作是應該的，甚至會點名那些公眾人物沒有慷慨解囊，形成所謂的道德綁架。近日中國男星胡歌就被點名毫無作為，但隨即有網友貼出他低調捐獻物資的明細，狠狠地打臉那些酸民。

武漢肺炎席捲中國，是全球確診病例出現最多的國家，也是各地急需物資的重要時刻，不過日前卻有知名作家砲轟胡歌：「病毒肆虐，國難當頭，你此時不捐款，更待何時？」但隨即遭網友打臉，其實胡歌已低調地捐出上百萬人民幣的物資。

胡歌大方捐醫療物資還親手寫信為醫護人員打氣。（圖／翻攝自微博）

聽到胡歌遭受酸民的「道德綁架」，知情人士便站出來為他說話，表示胡歌在疫情爆發期間不僅捐出100台的空氣殺菌機、價值逾百萬人民幣，更親手寫了一封信為武漢兒童醫院的醫護人員打氣加油：「你們如抗洪大堤般堅守在最危險的一線，不顧個人安危，與病毒抗爭，與時間賽跑！感謝你們！向英雄們致敬！辛苦了，救治病人的同時也請保護好自己！」

當網友看到胡歌如此低調的捐助之後，也都紛紛為胡歌拍手叫好：「這個時候物資真的很缺，為胡歌點讚，不過他向來都低調行事，這個也是網友在同學朋友圈發現的，我的偶像真棒。」

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(中時電子報)