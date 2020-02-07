巴塞爾藝術展 取消香港展會 09:242020/02/07 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 巴塞爾藝術展取消香港展會。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴塞爾藝術展遺憾宣佈，由於武漢肺炎疫情擴散嚴重，原定3月19日至21日於香港會議展覽中心舉行的展會，不得不取消。巴塞爾藝術展為亞洲最頂尖的藝術盛事之一，每年三月，許多頂尖現代藝術家都會在香港展現最前衛的藝術品，吸引對亞洲藝術的愛好者前往朝聖。 (中時電子報) #巴塞爾藝術展 #現代藝術 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 王道銀行總經理由李芳遠接任 15:232020/02/03 財經 港去年第4季GDP預估跌2.9％ 全年跌1.2％ 17:052020/02/03 財經 香港擴大關閉口岸 04:102020/02/04 財經要聞 葉蒨文愛貓躺錯位！居家照曝白滑腿根引暴動 07:062020/02/04 時尚 專家傳真－香港貿易發展局 料今年出口跌2％ 04:102020/02/05 產業特刊 2020武漢風暴》美國兩大航空宣布停飛香港 16:192020/02/05 國際 香港防疫升級 陸客入境須檢疫14天 04:102020/02/06 財經要聞 兩岸熱門新聞 國台辦：東航已向台提報979人名單 台仍藉故拖延 - 兩岸 - 旺報 震驚！傳武漢肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫師去世 - 兩岸 蘇州、昆山中小企及商店 復工延至2月21日 - 兩岸 - 旺報 陸配不該上飛機？黃暐瀚：看看日本怎麼做 - 兩岸 排進包機名單「突被取消」 陸配泣訴：3歲氣喘兒怎麼辦？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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