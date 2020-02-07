巴塞爾藝術展遺憾宣佈，由於武漢肺炎疫情擴散嚴重，原定3月19日至21日於香港會議展覽中心舉行的展會，不得不取消。巴塞爾藝術展為亞洲最頂尖的藝術盛事之一，每年三月，許多頂尖現代藝術家都會在香港展現最前衛的藝術品，吸引對亞洲藝術的愛好者前往朝聖。

(中時電子報)