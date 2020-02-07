有「殯葬大亨」的建築界聞人邱名福向刑事局檢舉，指10多年前找生意夥伴曹坤茂侵占公司款項，台北地檢署指揮刑事警察局搜索，依背信、侵占罪嫌約談曹男等5人到案，檢方訊後，晚間諭令曹妻邱齡茹100萬，紘琚監察人林駿成50萬，曹男女友林雅英10萬元交保，另曹坤茂200萬元交保；及女會計陳姿岑120萬元交保。

邱名福指控，曹坤茂借名登記「紘琚建設」推出天母頂級豪宅「天母紘琚」建案，約定利潤由雙方對分，但事後曹男卻翻臉不認帳，拒絕給錢，還侵占公司款項，不法所得約2億元。

邱名福是建築界聞人，2007年間曾搶進陰宅市場，成為國寶集團股東之一，掌管福座開發，亦被稱為「殯葬大亨」；邱2008年3月間疑因債務糾紛，在住家附近遭人強擄，簽下2億元本票後才獲釋。

檢警調查，邱名福因個人有債務問題，2005年間找生意夥伴曹坤茂借名登記為「紘琚建設」負責人，並推出號稱天母最頂級豪宅「天母紘琚」，每坪開價130萬元，一戶要價上億，雙方原約定利潤對半分，但建案2017年間完售後，曹男卻拒絕給錢，邱男只好提告。

邱名福控稱，曹坤茂只是登記負責人，公司資金、決策都是他作主，曹男不但拒絕分紅，還利用負責人機會，挪用公司款項2億元，涉嫌侵占、背信。

(中時 )