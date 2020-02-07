傳動系統元件大廠上銀科技因提前過年，工作天數減少，1月合併營收10.39億元，年減幅37.68％，創2016年3月以來，近47個月新低。大陸武漢肺炎疫情尚未獲得控制，短期將影響上銀出貨，2月合併營收也不樂觀，可能要等3月底或4月初營運才會回升。

上銀大陸蘇州廠暫定下周一 （10日）復工，但大陸武漢肺炎疫情確診病例持續增加，將影響上銀2月大陸營運，2月合併營收也不樂觀。上銀近期雖受法人青睞，但1、2月合併營收可能出現負成長，今（7）日股價下跌3.5元而以317.0元開出，逢低出現買盤承接。

上銀主管表示，上銀大陸蘇州廠延後至10日復工，大陸各省分及城鎮為了防範疫情擴散，管制人員進出或封城，可能會影響區域需求及短期經濟活動，疫情時間無法評估，短期會影響大陸營運。

上銀主管指稱，中長期來看，自動化設備需求是大勢所趨，大陸5G設備、電子、半導體、自動化設備及電動車的電池等行業，對上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動元件，以及單軸機器人等產品需求仍在，不會因疫情爆發而不見。

(工商 )