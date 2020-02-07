公主郵輪確診案例暴增41例 新增案例無國人 09:372020/02/07 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。（路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數暴增41例，累計確診數已達61。該船載有3700多人，包括船員及旅客。中央流行疫情指揮中心監測應變管莊人祥表示，目前已知41人當中沒有台灣人。 中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，41名確診者分別是日本21人、美國8人、加拿大5人、澳洲5人、阿根廷1人、英國1人。 (中時 ) #確診公主郵輪 #台灣人 #疫情 #新冠狀病毒 #武漢肺炎 #台灣 #日本 # 郵輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 生活熱門新聞 李文亮過世 數萬陸網友出征湖北官方微博：狗官出來 - 生活 防疫少去危險地！ 專家：這款用餐場所也先跳過 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 因應口罩嚴重缺貨 即日起開放進口自用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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