公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數暴增41例，累計確診數已達61。該船載有3700多人，包括船員及旅客。中央流行疫情指揮中心監測應變管莊人祥表示，目前已知41人當中沒有台灣人。

中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，41名確診者分別是日本21人、美國8人、加拿大5人、澳洲5人、阿根廷1人、英國1人。

(中時 )