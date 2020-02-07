去年12月確定入選AKB48 Team TP二期生的日籍團員宮田留佳， 上月中旬父親因癌症病逝，24歲的她難掩悲傷地說：「爸爸因病過世，一直很不能接受這件事，覺得世界都要毀滅了，但父親一直支持我朝演藝圈發展，雖然很難過但是還是忍著悲傷，一方面也安慰媽媽，覺得自己突然長大。」

武漢肺炎疫情持續延燒，2003年SARS流行期在台念書的宮田留佳，深知疫情嚴重性，她表示：「現在只要出門或是練舞的時候都會戴口罩，確保自身的健康和安全，希望這波疫情趕快結束，現在都會拼命在家練舞，期待下次可以表現出最好的一面。」

宮田留佳曾在台就讀開南大學健康管理學系，她也不忘分享在台充實的大學生活，「台灣同學都很熱情又親切，遇到語言上困難的時候她們都會幫助我，讓我減輕學業上的壓力」，透露當時更與班上同學一起練習舞蹈，系上有活動也會一起在大家面前表演，美好的回憶永生難忘。

宮田留佳（後）表示因病過世的爸爸，一直非常支持她的演藝事業。（圖／好言娛樂提供）

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(中時電子報)