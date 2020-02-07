一年一度鹽水蜂炮盛會7日早上在鹽水武廟前廣場舉行啟炮儀式。（劉秀芬攝）

一年一度鹽水蜂炮盛會7日早上在鹽水武廟前廣場舉行啟炮儀式。（劉秀芬攝）

一年一度鹽水蜂炮盛會7日早上在鹽水武廟前廣場舉行啟炮儀式。（劉秀芬攝）

一年一度鹽水蜂炮盛會7日早上在鹽水武廟前廣場舉行啟炮儀式。（劉秀芬攝）

一年一度鹽水蜂炮盛會7日早上在鹽水武廟前廣場舉行啟炮儀式，展開連續2天2夜的蜂炮活動。參加啟炮儀式的台南市長黃偉哲也祈求關聖帝君保佑國家風調雨順，武漢肺炎疫情減輕消除。

黃偉哲早上先到鹽水武廟向關聖帝君參香，然後與台南市議會議長郭信良、民政局長顏振標、鹽水區長呂煌男、台南市議員蔡育輝、台南市立委賴惠員、廟方代表等人一起點燃廟前廣場的一串鞭炮，由遙控直升機拉起鞭炮至上空施放。

廟前神轎隊伍在啟炮後分5隊出發，展開2天2夜的繞境行程。此時廟前廣場蜂炮城已準備就緒，許多民眾全副武裝，等待今年第一座蜂炮城開炸。在廟方正式點燃炮城後，馬上火光四射、炮聲隆隆，許多民眾擋在炮城前享受被炸的感覺。

黃偉哲隨後也坐上繞境花車，並再度祈求關聖帝君保佑驅除瘟疫，他表示，民間信仰要維持，但驅除瘟疫要人也要神，除了藉由蜂炮去瘟疫的習俗與傳說，也要由科學研究要找出武漢肺炎的特效藥與治療方法，希望疫情得到舒緩。

鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲求保佑去除瘟疫

(中時 )