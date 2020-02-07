日本昨晚拒絕讓寶瓶星號入境那霸，郵輪海上過夜後，明將折返回基隆。（許家寧翻攝）

返台一波三折，麗星郵輪「寶瓶星號」搭載1709名台籍旅客，原定今日返台，但昨因政府宣布國際郵輪靠泊禁令，差點無法返國，疫情指揮中心原先希望讓29名外籍旅客先行在那霸下船，但遭日本拒絕，幾經溝通，麗星郵輪全船可望明日返抵基隆。

武漢肺炎疫情狂燒，正在日本外海的鑽石公主號今確診已飆至61例，昨晚疫情指揮中心最先只同意讓寶瓶星號的台灣人返回基隆，要求郵輪折返沖繩，讓非台籍旅客先行下船，不過日方反對該船入境，全船旅客成為「人球」，暫在那霸外海過夜。

麗星郵輪在台公關表示，寶瓶星號原本預計台灣時間昨天晚間11時抵達那霸，但因故作罷，目前確認8日將會抵達基隆港，至於具體靠港時間、碼頭，以及台灣籍、非台灣籍旅客的處理方式，以及如何檢疫須進一步向中央主管單位確認。

根據麗星郵輪資料，該班航次遊客1738 人中，其中台灣籍多達1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1人，以及1名陸籍配偶，經船方稱，確認該名陸配出航前2周並未有任何境外旅遊史。

麗星郵輪預計明天靠港後，防疫指揮中心將派員登船進行發燒篩檢，1700名旅客與700名船員中，若有人發燒、或有疑似武漢肺炎感染徵狀，將近一步進行採檢，若不幸確認有1例為陽性確診，將比照鑽石公主號，全船在海上隔離14天。

(中時 )