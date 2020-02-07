藥局排隊購買口罩民眾。（楊漢聲攝）

每間藥局都湧現排隊人潮。（楊漢聲攝）

購買口罩實名制上路第2天，台東市各藥局仍是湧現排隊人潮，大部分藥局都是9點準時開賣，但民眾擔心買不到口罩，甚至有民眾一大早清晨7點就來排隊，健保系統則在9點過後有些延遲，除了有位爸爸帶著3張小朋友健保卡要領口罩與民眾爆發口角外，領取口罩過程大致順利。

排隊！排隊！又是排隊！台東市各藥局前湧現排隊人潮，每個民眾帶著健保卡為的就是要領取這「寶貴」的口罩，一罩難求的現象難解，每天排隊買口罩可能要成為民眾生活日常。

藥局前有位爸爸帶著3張小朋友健保卡要領口罩，藥師告知只能代領1位，爸爸大喊說「那其他小朋友怎麼辦!」旁邊排隊民眾看不下去說「政府規定」幫家人代買，1個人只能多持1張健保卡，就只能改天再來領，未料爸爸聽見竟激動的表示，「我很閒嗎？」最後只能悻悻然領了1位小朋友口罩離去。

陳姓藥師表示，口罩實名制上線第2天，流程熟悉許多，過程也大致順利，民眾排隊購買自備零錢配合度也很高，健保系統一開始過卡只要2秒鐘，但9點多開始變慢，1張卡要40多秒，可能是太多人同時使用流量太大無法負荷。

(中時 )