軟性銅箔基板(FCCL)廠—台虹科技(8039)2020年1月份合併營業收入為5.2億元，較12月減少21.25%，台虹科技積極開發5G及折疊機相關新產品，且目前主要廠區在台灣，生產未受到新型冠狀病毒疫情影響，台虹總經理顏志明表示，儘管有武漢肺炎疫情干擾，但去年是公司營運谷底，在新產品出貨可期下，今年業績不會衰退。

台虹科技1月合併營收為5.2億元，月減21.25%，年增6.23%，其中電子材料事業營收為5億元，較去年12月減少20.98%，較去年同月則增加8.8%。

台虹去年淡出太陽能，積極開拓5G及折疊機新應用，經過一年多營運體質調整，成果可望在今年顯現。

5G智慧型手機品牌廠積極導入LCP，據了解，蘋果今年新機將有3支LCP及1支MPI，至於低價版SE系列手機則是採用PI，台虹亦將LCP視為今年營運重點，LCP設備將於4月中下旬進駐，公司目前已經送樣，至於「高頻純膠」市場接受度很高，各大手機品牌廠很有機會使用，兩項產品將成為公司營運重要新動能。

在折疊機部分，台虹開發折疊機透明材料，將PI光學膜做硬化處理，未來將出貨給陸系面板廠。

大陸新型冠狀病毒疫情蔓延，讓大陸地區PCB廠生產幾近停擺，台虹因目前僅有高雄廠，99%在台灣生產，未受疫情影響，儘管大陸湖北以外地區有多個重要城市處於封閉式管理，但據了解，大陸多數地方政府仍計畫於2月10日陸續復工，目前台虹訂單很強勁，只要客戶復工生產順利，台虹出貨不是問題。

目前台虹高雄廠有7條塗佈機及8條壓合機，大陸南通廠原訂3月進駐壓合機，4月進駐塗佈機，受到大陸疫情影響，進駐時間可能延後，不過根據台虹規劃，南通廠初期將建置2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

顏志明表示，雖然短期要看2月10日復工狀況及終端市場需求，但隨著新產品佈局逐步發酵，今年業績不會較去年衰退。

(時報資訊)