口罩實名制昨天開始上路，各地健保特約藥局配發的口罩仍大量不足，引起嚴重民怨。為了加速國內口罩廠商產能，國防部後備指揮部從本月4日起就派遣上百名後備幹部及士兵協助生產，目前又持續招募各地指揮部約聘僱人員加入，希望能加速生產紓解口罩荒。

國防部從本月4日起動員地區後備幹部以及現役士兵，進駐全國口罩工廠生產線支援生產口罩，據了解，後指部是透過自願報名方式，由後備幹部及士兵報名後編組，進駐各工廠進行24小時輪班，支援人數超過上百人，支援人員完全無薪與任何補貼。

據了解，目前國防部支援的日期從昨天起至2/15日(含假日）為第一階段。支援人力分為兩種，後備服務幹部以白天為主，夜間以現役士兵為主，若遇上假日人數不足時，則由地區指揮部調派預備人力因應。

現役支援士兵必須配合工廠需求採24小時三班輪值，編組人員採固定式編組。不過由於工廠產能還趕不上民眾需求量，因此支援日期決定延長至本月29日，這2天起又持續大舉招募自願支援者。

不過由於各地區後備指揮部原本人力配置就相當少，已經造成營區內留守官士兵卡哨問題。有幹部建議，希望國防部也能重視支援力不不足問題，動員各作戰區人力加入所屬作戰區內口罩工廠生產，紓解這波人力支援荒。

(中時電子報)