死豬現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業。（金門縣防疫所提供）

金門縣防疫所對全鄉8家豬場採樣監測，並未發現異常情況，（金門縣防疫所提供）

小金門將軍堡海灘日前發現1頭漂流死豬，農委會家畜衛生試驗所確檢帶有非洲病毒，金門縣防疫所對全鄉8家豬場採樣監測，並未發現異常情況，今（7）日起解除烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門的管制。

縣防疫在3日下午接獲金門岸巡隊通報在小金門將軍堡海灘，發現1頭約50公斤的境外漂流豬屍，立即派員赴現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業，並由烈嶼鄉公所獸醫師對轄內所有養豬場安全巡查。

死豬檢體送往農委會畜衛所檢測，結果為「非洲豬瘟」病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

因死豬發現地點半徑3公里內有6家豬場，縣防疫所為確保安全，除由烈嶼鄉公所獸醫師對全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，以及實施移動管制措施外，並由該所在8家養豬場各採取20頭次血液樣本監測，結果都是陰性，因此即日解除烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門的管制。

縣防疫所籲請農友持續落實豬場人、車（含運豬車、飼料車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，以維護豬隻健康，共同防堵非洲豬瘟入侵。

(中時 )