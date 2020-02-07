「新型冠狀病毒」武漢肺炎持續蔓延，至今(7日)為止，大陸累計31195名確診，634人死亡，疫情擴及28個國家，引起歐美對亞洲人岐視，一名到莫斯科唸大學的台灣交換學生，日前在莫斯科戴口罩搭地鐵時，莫名遭當地人巴頭飆罵：「你有病嗎？中國人滾」。

這名蔡姓同學向「ETtoday」表示， 他2月2日在莫斯科戴口罩搭地鐵，竟被車廂內一名當地人飆罵「你有病毒嗎？你來這裡做什麼，中國人滾」。雖然極力澄清是台灣人，對方仍繼續咆哮，還用手重敲一下他的頭，還作勢要打人，但車廂內的人都袖手旁觀。

他說，當時車廂內戴口罩的人不多，這名俄羅斯男子顯然有意挑釁亞洲面孔，「第一次遇到直接被岐視，當下滿震驚的」。還說，當地人現在看到亞洲人都會刻意迴避，就有聽到路人抱怨「中國人那麼多，很容易被感染」。

不僅蔡同學，還有一名在聖彼得堡大學唸書的李同學，2月3日在馬雅科夫斯基站出口等人時，也遭一名當地人故意潑果汁，雖然當時用俄語求助，卻無人挺身而出。

(中時電子報)