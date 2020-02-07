（房產專家認為，武漢肺炎疫情干擾房市只是短期現象，2020年第一季將進行盤整、第二季將蓄勢待發。圖／中市府提供）

2019年全國買賣移轉登記棟數合計30萬棟，是繼2014年以來再度叩關30萬門檻，為房地產市場注入了強心劑！不料，此時卻爆發武漢肺炎疫情，不免讓人憂心房市是否會重演當年SARS的動盪期！？不過，房地產專家認為，時空背景已大不同，目前從資金活水多、低利率以及網路崛起的行銷手法等三個面向來看，預期房市要大跌不易，預期2020年第一季會先整盤，第二季蓄勢待發、可望延續去年的推案動能。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠表示，由股市資金動能指標、行銷方式有別以往、利率正逢低點等三個面向，即可分析當年SARS與現今武漢肺炎疫情發生時的條件差異。

第一是，股市資金動能指標狀態不同。回顧SARS爆發前夕，也就是2000年9月時，股市開始出現死亡交叉（即M1B年增率小於M2年增率），資金從股市中流出，市場資金呈現匱乏狀態，在沒有活水的滾動下，難以帶起整體經濟的活絡度；當2002年中國疫情失控時，當時台灣股價加權指數正處於低點（4452.45點），疫情加劇更重創了股市，於2003年第一季更下探至4321.22點，隨後於第二季起快速回穩。

陳孟筠表示，由上述分析可得知，當時的經濟面基本盤是不穩健的，SARS的發生成為壓倒市場的關鍵因子；然而，自2018年2月以來，M1B與M2年增率長期呈現黃金交叉狀態，市場資金活水十分充沛，疫情反而帶動防疫概念股的拉升。

第二點是，行銷方式有別以往。近幾年來網路快速發展，交易型態從傳統據點走向網路電商，售屋的行銷管道也從接待中心的固定據點移至臉書上的即時互動，如若再以科技產品VR加以輔助，在家就能360度實景賞屋已不成問題，甚至能借助Youtuber（網紅）製作網路視頻進行建案的開箱介紹，曝光度與行銷力能再次獲得提升；因此，即便是防疫的特別時期，仍能進行銷售與消費行為，並不完全受限於面對面直接接觸的行銷方式，網路崛起之勢不容小覷。

第三點就是利率正逢低點，資訊透明度佳。 依據央行歷史資料記載，2000年1至3月的房貸利率均超過7％以上，之後呈逐步下修，直至2003年下半年SARS疫情趨緩之際，利率約落在3％左右；而自2016年7月至今，利率已長期維持在1.6％左右，每個月利率變化不大。

陳孟筠強調，現在台灣正處於低利率時代，即便有臨時突發事件造成一時的動盪，但相較於SARS當時的貸款負擔條件，現今要面對的貸款償還壓力已相對偏小，且大眾對於這次疫情已有了一定程度的應變能力，在資訊透明度健全的原則下，要對房市造成巨大衝擊、已是不太可能的事！

(工商 )