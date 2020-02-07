因應武漢肺炎疫情擴散，消費者出門用餐的意願大幅降低，餐飲業績大受衝擊，台中飯店業者紛紛主動出擊、推出美食外送或外帶服務！繼長榮桂冠、日月千禧、星享道、金典酒店之後，永豐棧酒店也宣布，旗下三家餐廳即日起提供餐飲優惠價和外送服務。

永豐棧酒店指出，包括阿利海鮮（中餐廳），為了維持餐點的品質，推出客人外帶自取、即享共體時艱85折優惠；風尚西餐廳同步推出單點全品項，外帶自取即享攜手戰疫85折優惠；此外，穎火鍋餐廳將與外送平台合作，推出個人暖心小火鍋等美味單品，將美食直送至顧客手中，讓主顧客們暖胃又暖心。

此外，日月千禧酒店為讓品味美食更具彈性，即日起推出經典桌菜、雙主菜便帶外帶服務；還將23樓高樓層市景套房房型保留作為貴賓用餐包廂，讓消費者可在獨立、安全，擁有七期絕美景致的套房內享用五星名廚團隊的餐點與服務。

日月千禧酒店表示，即日起至3/31，飯店獻出經典桌菜、雙主菜便帶外帶服務，其中經典桌菜精選頂級食材搭配名廚手藝，七道菜6人量6,000元；八菜10人量1萬元（需於兩天前預訂；加人需另加價）。

此外，日月千禧雙主菜便帶分為精緻、極品兩款，精緻便當每個360元，主菜提供鎮江紅麴方子排、鹽烤和風雞腿、糖醋魚球、XO醬炒鳳尾蝦四選二；極品便當每個800元，主菜提供XO醬蝦球玉帶、紅酒慢燉牛頰肉、避風塘海虎蝦、和風松阪豬四選二，配菜設計不僅色、香、味俱全且營養均衡。

(工商 )