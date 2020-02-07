武漢肺炎疫情再有新變化，包括台灣新增3個確診、「鑽石公主號」來台一日遊恐將造成新確診人數，以及下周大陸能否如期開工、復工率有多少，都出現不確定因素，台股一早開盤後出現急跌百點，盤面上防疫概念股及相關宅經濟受惠股均齊步攻堅，南六（6504）、美德醫療-DR（9103）等齊步攻上漲停，另有一、二十檔個股均大漲3～9％，扮演盤面的明燈。

中國大陸6日公布武漢肺炎確診人數突破3萬例，但仍然可喜的是，新增確診病例為3,143人，新增確診人數已連續二日出現下降，不過，較令市場關心的是，目前大陸封城地區依然居高不下，下周大陸能復工？有多少城市可復工？台商復工率有多少？至今有些廠商仍不定，未來可能還有變數，引發市場擔憂，台股開盤後出現下跌百點走勢。

台股今（7日）盤面交投火熱的個股仍聚焦在防疫概念股的口罩股、疫苗股等，口罩概念股的南六、美德醫療-DR，以及耳溫槍及額溫槍的熱映，一早均聯袂強攻漲停價，疫苗股的亞諾法，以及口罩股的恆大、康那香，還有其他防疫股的花仙子、杏輝、豪展、美吾華、毛寶等都大漲5％以上，亞諾法（4133）近期積極開發武漢肺炎相關疫苗。

此外，宅經濟也因開學延後，多數在家自主學習，也帶動遊戲股發燒，包括原相、宇峻、橘子、網龍、傳奇、鈊象、棒辣椒、歐買尬、大宇資、智冠、網家、昱泉等，股價都大漲1～5％以上。

(工商 )