武漢肺炎疫情持續升溫，減少外食的民眾增加，為此台北晶華酒店宣布自即（7)日起推出餐飲「外帶」與「外送」服務，並以五星主廚料理、品項多樣、復熱容易且不變味、健康養生、增加免疫力，以及入手門檻低、每道菜199起等訴求切入「宅食」市場，期能與全民共體「食」艱、共同防疫，並鞏固餐飲市占。

依據不同族群餐飲吃食需求，台北晶華酒店推出的的外帶與外送餐飲共有：「媽媽健康安心手路菜」、「養生元氣手工煲燙」、「五星獨饗套餐」，以及可快速加熱立即上桌的「晶華冠軍美饌」等4大系列，價格自199元至1,280元不等消費者可依家庭人數、用餐時地，以及經費預算，購買最符合自己需求的品項，在家享受五星飯店美食。

台北晶華4大外賣與外送美饌系列中，「媽媽健康安心手路菜」菜單有砂鍋魚頭、老滷蹄花、紅燒獅子頭與竹枝羊腩等4款「燉滷類」家常料理。「養生元氣手工煲湯」有：牛蒡蔬菜精力湯、花旗蔘烏骨雞湯等滋補營養湯品。此二大系列都以家庭份量設計，且容易預熱與復熱並不易變味，非常貼心。

「五星獨饗套餐」菜單則囊括了晶華冠軍清燉牛肉麵、剝皮辣椒炒雞肉飯、壽喜燒牛丼飯、椰汁綠咖哩豬肉飯、田園蔬菜義大利麵…等八款質量兼備的中西式經典佳餚，適合個人享用。至於「晶華冠軍美饌」系列則是晶華從屢次參加各種廚藝競賽並得金獎的菜餚出發，以禮盒包設計的零售商品，其中包括有冠軍牛肉麵、府城肉燥等。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「媽媽健康安心手路菜」除主打「媽媽味」與「家常味」，因屬燉滷類菜餚，所以非常方便保存與復熱，「下了班或放學回家，打開瓦斯爐熱一下，就可以配飯了」。

吳偉正介紹「養生元氣手工煲湯」系列時表示，此一系列主要是根據節氣設計，並從「食補」角度出發希望藉此養生並提高免疫力。如「牛蒡蔬菜精力湯」是用紅蘿蔔、西芹、鴻喜菇與昆布等蔬菜，搭配具有降血糖與抗菌成份、同時能提高免疫力的牛蒡一起熬成的清甜高纖湯品。

「花旗蔘烏骨雞湯」是用補身益氣的花旗蔘與紅棗、當歸與烏骨雞共同燉煮。「巴西磨菇燉子排」內有以巴西蘑菇與調節免疫系統對抗疲勞的冬蟲夏草，適合工作壓力大的夜貓子族。香醇鮮美的「杏仁蓮藕燉軟骨」則加入了潤肺止咳的南北杏和補益氣血的蓮藕煲製而成。

單人份的「五星獨饗套餐」，是由晶華酒店法籍駐店主廚Noel Bernard(諾爾．柏納德) 所監製，除了有晶華最受歡迎的經典料理、亦包含充滿異國風味的西式美饌，琳瑯滿目的菜色有醬料鮮甜開胃、肉質柔嫩多汁的剝皮辣椒炒雞肉飯、壽喜燒牛丼飯、椰汁綠咖哩豬肉飯、匈牙利燴牛肉飯以及方便素食者食用的松露野蕈燉飯與田園蔬菜義大利麵，以上套餐皆搭配主廚精燉例湯。而曾榮獲台北國際牛肉麵節大獎的人氣商品，晶華冠軍清燉牛肉麵與晶華紅燒牛肉麵，也納入套餐品項中。真材實料的頂級菜色，原本在餐廳中的單點售價為380元起，外帶時另搭配晶瑩剔透的白米飯與例湯，價格反而打了7折，每份只要220元起。

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