首批武漢包機4日抵台，但247名乘客名單卻引發爭議。立委陳亭妃爆料，機上只有50餘人是在原本的優先名單內，痛批「傻眼至極！真的太誇張了！」

陳亭妃昨（6日）在《新台灣加油》中爆料，交涉包機的兩個重要單位，分別是「武漢台商會」和武漢的台辦，原本名單只有244人，但最終卻多出3名，分別是1名確診、2名疑似患者，「沒有這麼湊巧啦！」、「多了這3個都是有問題的，武漢台辦你在做什麼把關？」

陳亭妃批評武漢台辦把關出問題。（圖／新台灣加油YouTube）

陳亭妃透露，當初給陸方的名單有200餘人，和徐正文的名單完全不同，「前一個小時才給我們（名單）。」她在臉書上貼出節目畫面，發文表示，在向陸委會瞭解之後，才發現這247人中，竟只有50餘人是在當初符合條件的優先名單內，也就是說，大約有將近7成、180人左右，「都是非屬老弱、慢性病需要醫療資源者及短期滯留的國人！」

陳亭妃爆料第一批包機返台者，只有50餘人在原本的優先名單中。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃並痛批，還有比名單不符更嚴重的事，「還有確診病患在飛機（上），完全沒有隔離，讓機上的台灣人民再一次暴露在危險當中！」網友看了之後紛紛表示「不合乎資格的全都遣返出去」、「一定要嚴懲幕後者」、「反滲透法馬上啟動」，不過也有網友表示「防疫要全民一起來」、「有證據嗎？」。

(中時電子報)