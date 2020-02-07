新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，蘋果人氣商品Airpods生產恐遭波及。根據日媒報導，蘋果Airpods大幅提高產量的生產計畫遭受疫情威脅，目前三大組裝廠的零件庫存僅剩兩周，零件供應商後續的復工作業備受關注。

日經亞洲評論報導，蘋果原本下令讓供應商在今年上半年生產4500萬台的Airpods，以應付不斷增長的需求，但因為疫情爆發，部分供應鏈而停工，訂單恐無法兌現。

目前Airpods三大主要製造商立訊精密、歌爾聲學和英業達已暫停大部分產線。消息人士透露，這三大組裝廠生產Airpods所需的零件庫存僅剩下兩周，必須等大陸各地的零件供應商重啟生產才能獲得新的零件供應。

消息人士指出，現在Airpods庫存稀少，主要保留給蘋果線上和實體門市。根據蘋果官方商店的說法，目前AirPods仍有庫存，但去年9月推出的AirPods Pro則需一個月才能到貨。

知情人士表示，Airpods三大組裝商計畫下周一復工，但依照目前情況，第一周產能利用率最多只能達到50%，「最大的擔憂是，大陸的其他零件供應商是否順利復工，以生產足夠的零件進行組裝，如果組裝廠在兩周內無法獲得足夠供應，那將是一個大問題。」

蘋果拒絕對此事發表評論。立訊精密、歌爾聲學未回應該報導。

(中時電子報)