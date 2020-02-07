劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍長期定居在大陸。（圖／中時資料照片）

章子怡、鍾麗緹發文。（圖／翻攝自章子怡、鍾麗緹Christy微博）

首位披露新型冠狀病毒的醫師李文亮被封為「吹哨人」，今(7日)凌晨他因感染武漢肺炎過世，享年34歲，消息傳開網上一陣哀悼，包括章子怡、鍾麗緹也發文，劉樂妍則呼籲大家不要急著找元凶，尤其當時約談李文亮的警察，「我們已經往生了一位好醫生，難道還要逼死兩個警察嗎？」

眼科醫師李文亮早在去年底就在朋友圈分享華南海鮮市場出現新型冠狀病毒疫情，未料卻被武漢當地警局以「在互聯網發佈不實言論」為由約談，甚至要他簽署訓誡書，後來疫情爆發才還李文亮清白，然近日李文亮自己也感染肺炎，今不敵病魔離世。

長期定居大陸的劉樂妍今稍早透露，消息傳開後大家都很難過，網上也流傳武漢分局中南路派出所是哪兩位警察當時辦理李文亮的案子，甚至還被肉搜起底，劉樂妍說但現在醫生已經過世，她認為警察也是奉命行事，「我們應該問的要這兩位警察去辦這個醫師的上級長官是誰？不然為什麼警察要去抓這個醫師訓誡？」

劉樂妍認為，這兩位基層警察應該也是無辜的，平時忙得要死，哪有時間管醫生說了什麼，一定是上面的指令他們才只好找李文亮約談，請網友冷靜，保護警察，「請不要讓兩位一線民警背著個鍋」。對此，網友說：「這兩個小警察會很慘」、「不查辦武漢官員，我的心死，億萬人民心痛」、「不要再把責任推給某個人這樣簡單解決問題了，是某個人的錯嗎」。

(中時電子報)