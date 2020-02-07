台中市潭子區潭子街1棟4層樓透天厝7日清晨7時許冒出濃煙，鄰居見狀趕緊通報119。消防局人員獲報到場搶救，先是在2樓救出4人，3樓20歲谷姓孕婦一度受困，約在8點左右救出，全身多處燒燙傷，疑吸入過多濃煙，意識不清，送台中慈濟醫院急救。
消防局表示，現場為3層樓加蓋鐵皮屋頂連棟建物，潭子分隊到場時，1樓竄出火煙，於2樓有住戶待救中，消防人員立即佈署水線搶救，並加派頭家厝、豐原、四平及東山等分隊到場支援。
消防人員架設雙截梯從2樓救出3男1女，其中有1名男童輕微嗆傷、意識清楚，另從3樓救出20歲孕婦，左手臂、臀部、雙腳底及左臉二度共約16％燒燙傷，送往台中慈濟醫院急救。
台中慈濟醫院指出，20歲女性全身有16％二度深燙傷，吸入一氧化碳過多，意識不清，插管後將轉中國醫藥大學附設醫院救治，另名9歲男童意識清醒，急診室觀察中。
(中時 )
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