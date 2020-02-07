大陸第二大LED晶片廠華燦光電於深交所公告，母公司註冊地湖北武漢已無生產，僅保留少部分管理和銷售人員，旗下各子公司將於2月10日復工。

華燦光電強調，目前子公司材料庫存足以因應當前生產需求，雖部分供應商及物流延期復工可能導致材料供應短期遲滯，但公司已協調供應商及物流管道，確保生產順暢，對生產經營沒有造成影響，將維持2月10日復工運作。

華燦光電目前主要生產運營在華燦光電（浙江）有限公司、華燦光電（蘇州）有限公司、雲南藍晶科技有限公司，雖然母公司註冊地在湖北武漢，但現階段在武漢已無生產，僅保留少部分管理和銷售人員。

面對新型冠狀病毒肺炎疫情，華燦表示旗下子公司都積極配合當地政府的防控政策，啟動實施一系列消殺、防疫、健康管理措施。面對供貨需求，則已經調配子公司員工從2月初就開始恢復產品供應，並將持續許客戶密切配合。

華燦光電為大陸第二大LED晶片廠商，產能規模僅次三安光電。

(工商 )