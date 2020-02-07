神盾(6462)專利權告捷!神盾與大陸匯頂在去年7月因指紋辨識專利槓上，匯頂主張神盾銷售的螢幕下光學指紋辨識模組涉嫌侵權，經中國國家知識產權局宣告匯頂主張專利無效，神盾不僅不用支付罰款，還可以繼續販售產品，神盾股價今開出慶祝行情，跳空大漲6%，收復5日線，持續朝向月線靠攏。

神盾、匯頂此專利訴訟起源於匯頂在2019年7月對神盾提起侵權訴訟，匯頂為聯發科(2454)轉投資，當時主張神盾侵犯其201820937410.2專利，故要求神盾禁止出貨侵權產品，且須支付侵權權利金人民幣5050萬元，折合新台幣約2.28億元。

神盾獲中國國家知識產權局無效宣告請求審查決定書，宣告匯頂屏下生物特徵識別裝置、生物特徵識別組件和終端設備，專利號201820937410.2的專利權全部無效，因此，匯頂對神盾提起專利侵權訴訟且須賠償人民幣5050萬元，失去權利主張基礎。

神盾1月營收5.47億元，月減少12.75%，年增加38.44%。

神盾為三星重要供應鏈，主要供貨三星A系列，三星A系列去年銷售成績亮眼，今年持續推出新品，產品線從入門到中高階相當齊全，隨著三星銷售數字提升，神盾也可望藉此受惠，另外，三星也順利打進大陸品牌智慧機供應鏈，以分散風險。

(時報資訊)