工控記憶體模組廠宜鼎(5289)元月出貨回溫，單月營收6.61億元，為三個月新高，月增率33.12%，但比去年同期高峰減少11.68%。

宜鼎受到客戶去年12月聖誕節遞延出貨影響，2019年12月營收4.96億元，為去年度低點，去年第四季營收約18.28億元，季減約4.6%。2019年營收年減約6.41%。

宜鼎去年營收未創新高，但去年前三季獲利創新高，去年仍創造營運獲利佳績；2019年1-12月營收73.61億元，年減6.41%。宜鼎去年第三季獲利創下新高紀錄，單季毛利率攀升至31.83%，歸屬母公司淨利達2.92億元，每股純益3.66元。並挹注2019年前三季獲利7.84億元創同期新高，年增15.79%，EPS 9.84元。

隨著記憶體價格走高，宜鼎今年1月營收已比上月增加，第一季營運有機會與產業同步呈現淡季不淡。

(時報資訊)