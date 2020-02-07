美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗6日（當地時間）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情短期內會嚴重衝擊大陸經濟，但如果疫情沒有持續很久，影響將是可控的。

據路透報導，柯普朗指出，對大陸來說，短期內會產生嚴重影響，但如果疫情不是持久的，而是暫時的，將會是暫時的，這些影響是可控的。

據了解，武漢肺炎疫情已導致數百人死亡，數萬人感染，其中大部分發生在大陸，為控制疫情擴散大陸政府做出的包括關閉工廠和實施嚴格旅行限制的努力，可能將擾亂供應鏈，對電子產品生產商的影響尤其嚴重。

(旺報 )