拉斯聯準銀行總裁：武漢肺炎疫情將嚴重衝擊陸經濟 10:092020/02/07 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗6日（當地時間）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情短期內會嚴重衝擊大陸經濟，但如果疫情沒有持續很久，影響將是可控的。 據路透報導，柯普朗指出，對大陸來說，短期內會產生嚴重影響，但如果疫情不是持久的，而是暫時的，將會是暫時的，這些影響是可控的。 據了解，武漢肺炎疫情已導致數百人死亡，數萬人感染，其中大部分發生在大陸，為控制疫情擴散大陸政府做出的包括關閉工廠和實施嚴格旅行限制的努力，可能將擾亂供應鏈，對電子產品生產商的影響尤其嚴重。 (旺報 ) #疫情 #大陸經濟肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 2020武漢風暴》習近平再主持政治局常委員會研商疫情防控 19:092020/02/03 兩岸 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 7常委閉門探討防疫 釋放四大訊號 04:092020/02/07 焦點新聞 財經熱門新聞 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 即時 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 陸面板重鎮疫情淪陷 台廠撿到槍 - 即時 - 工商 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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