在北京當局接連推出提振信心的措施後，投資人對武漢肺炎對經濟和金融市場造成衝擊的擔憂減輕，隔夜美股再創新高，惟香港股市在連漲4天共1181點後回檔休息，周五恆生指數開跌0.44%，為27356.28點。國企股(H股)開漲0.82%，為10676.14點。TCL電子業績報喜，開盤大漲逾10%。

(時報資訊)