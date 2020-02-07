《港股》漲多休息，恆指開跌0.44％ 10:002020/02/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在北京當局接連推出提振信心的措施後，投資人對武漢肺炎對經濟和金融市場造成衝擊的擔憂減輕，隔夜美股再創新高，惟香港股市在連漲4天共1181點後回檔休息，周五恆生指數開跌0.44%，為27356.28點。國企股(H股)開漲0.82%，為10676.14點。TCL電子業績報喜，開盤大漲逾10%。 (時報資訊) #開跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》跌深反彈，恆指漲0.41％ 10:172020/02/03 財經 港股震盪收紅 恒指收盤漲44點 16:412020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《港股》美股收高，恆指開漲0.51％ 10:002020/02/04 財經 《港股》陸股反彈，恆指勁揚1.21％ 16:482020/02/04 財經 《港股》美股大漲，恆指開漲0.72％ 10:342020/02/05 財經 《港股》美股大漲、陸股續穩，恆指收漲0.42％ 16:482020/02/05 財經 國泰航傳放無薪假 勞動部：應取得個別勞工書面協商 17:252020/02/05 生活 《港股》美股連3漲，恆指收復27000點 10:002020/02/06 財經 《港股》陸降美商品關稅，恆指大漲2.64％ 16:482020/02/06 財經 財經熱門新聞 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 馬凱：陸經濟否極泰來 2020年是好年 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》台幣驚見2字頭！外資押寶這15檔 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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