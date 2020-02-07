大陸武漢肺炎疫情擴散，台商大陸廠是否如期在10日開工，備受關注，大田精密（8924）已經妥善準備並爭取10日部份開工，優先以關鍵製程及前段製程局部開工，實際情況會配合政府部門的防疫規定，台灣端的供應鏈廠商，也已做好準備，適時支援協助，可望在2月底逐步恢復正常產能。

大田7日表示，大田江西廠已在規定期限之前，提供完整的防疫措施、以及產線開工計劃，爭取2月10日如期開工。

不過，由於事件牽涉範圍比較複雜，包括供應鏈、物流、以及外地員工回到江西的自主管理等，因此，2月10日的開工，上線的工作人數約占整廠員工的50％左右。

大田說，在農曆春節之前，已有部份半成品，可繼續完工出貨，但，2月10日的如期開工，將優先以關鍵製程、以及前段製程為主，局部開工，至於生產高爾夫球桿頭的零組件，大田也已經洽妥台灣的供應鏈廠商，做好準備，會適時的支援協助。

大田指出，大田大陸廠在春節期間，已有2名台幹留守，為了2月10日的開工，總經理許戎民將在週末飛往江西廠坐鎮指揮。

大田說，大田已經做好完善準備，但大陸武漢疫情發展的後續影響，尚待評估，希望疫情能儘快平息，恢復正常。

(工商 )