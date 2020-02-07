大陸武漢肺炎持續擴散，大陸確診病患數已經突破3萬大關，昨天台灣也一口氣增加5名確診病例，數量暴增到16名確診。而台灣目前正有不少人居家隔離中，但最近屢次傳出有人明明應該居家隔離，但卻偷跑外出。對此大陸專家出面呼籲外界，現在起，每個人都是戰士，「你在家裡不是隔離，是在戰鬥！」要隔離者不要覺得悶，因為「病毒也要被你悶死了」。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝微博）

昨天（6日）上午，大陸上海又有10名新型冠狀病毒肺炎的患者，順利痊癒出院。上海醫療救治組專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，出院病人基本上是屬於輕症患者，平均住院天數大概都是7至8天，以上海為例，254名確診病例中，已有9.8%的人治癒出院。他呼籲：「現在開始每個人都是『戰士』，你在家裡不是隔離，是在戰鬥！」、他並提醒隔離者：「你覺得很悶嗎？忍耐悶2周，病毒也要被你『悶死』了」。

張文宏指出，希望大陸民眾在返家進行居家自主隔離時，要好好耐住性子，學生們就待在家裡好好做功課，上班族待在家裡好好工作，強調現階段最好控制疫情的方式，就是靠「悶」的政策，來「悶」住病毒，達到控制疫情效果。

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(中時電子報)