竹東地區農會即日起協助有機蔬菜農友銷售因延後開學而無法出貨的蔬菜，物美價廉。（莊旻靜攝）

為了防堵武漢肺炎疫情，政府宣布高中以下延後2周開學，卻也造成有機蔬菜農友出現供應空窗期，新竹縣約有15噸有機蔬菜無處銷售，竹東地區農會協助農民范綱朋、徐榮偉等人銷售，即日起可在農會買到，另外新竹縣竹東地區農會雜糧產銷班第一班臉書粉絲專頁「六香田」也推出10公斤蔬菜箱，力銷蔬菜。

范綱朋表示，由於與新竹縣政府合作，供應有機蔬菜給縣內國中小，他估計全縣約有15公噸的蔬菜量，卻因此次延後開學而無法出貨，但因蔬菜種植排程已定，「不可能不採收」任其泡水，卻也苦於蔬菜無處銷售，因此尋求協助。

在尖石鄉從事有機耕作的徐榮偉也說，尖石鄉多為有機農業，2周統計約有125噸的高麗菜，本欲供應全台各地的中小學，卻因延後開學而中斷2周，但高麗菜不採收會裂開，放久也不好，因此也期望民眾多捧場、支持。

「六香田」的貼文中表示，這次的防疫，因為延後開學，導致班員和學生營養午餐團膳契作的蔬菜都卡住了，最近2週內有多種菜要陸續採收，但卻無處可去，包括青江菜、青油菜、福山萵苣、黑葉白菜、山菠菜、綠寶石萵苣、芥藍、千寶菜等，可寄送到府，或至現場採購，一箱10公斤蔬菜冷藏含運則為780元。

竹東地區農會本部目前也提供1樓暫時作為有機蔬菜販售點，7日有千寶菜、福山萵苣、青江菜，及高麗菜，前3項1包20元，有機高麗菜1顆80元。「六香田」開放現場購買時段為7日、11日到23日的上午9點到晚間6點半，地點在竹東鎮中興路二段297巷137號，網購詳情可上臉書粉專瞭解。

(中時 )