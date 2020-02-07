為了防堵武漢肺炎疫情，政府宣布高中以下延後2周開學，卻也造成有機蔬菜農友出現供應空窗期，新竹縣約有15噸有機蔬菜無處銷售，竹東地區農會協助農民范綱朋、徐榮偉等人銷售，即日起可在農會買到，另外新竹縣竹東地區農會雜糧產銷班第一班臉書粉絲專頁「六香田」也推出10公斤蔬菜箱，力銷蔬菜。
范綱朋表示，由於與新竹縣政府合作，供應有機蔬菜給縣內國中小，他估計全縣約有15公噸的蔬菜量，卻因此次延後開學而無法出貨，但因蔬菜種植排程已定，「不可能不採收」任其泡水，卻也苦於蔬菜無處銷售，因此尋求協助。
在尖石鄉從事有機耕作的徐榮偉也說，尖石鄉多為有機農業，2周統計約有125噸的高麗菜，本欲供應全台各地的中小學，卻因延後開學而中斷2周，但高麗菜不採收會裂開，放久也不好，因此也期望民眾多捧場、支持。
「六香田」的貼文中表示，這次的防疫，因為延後開學，導致班員和學生營養午餐團膳契作的蔬菜都卡住了，最近2週內有多種菜要陸續採收，但卻無處可去，包括青江菜、青油菜、福山萵苣、黑葉白菜、山菠菜、綠寶石萵苣、芥藍、千寶菜等，可寄送到府，或至現場採購，一箱10公斤蔬菜冷藏含運則為780元。
竹東地區農會本部目前也提供1樓暫時作為有機蔬菜販售點，7日有千寶菜、福山萵苣、青江菜，及高麗菜，前3項1包20元，有機高麗菜1顆80元。「六香田」開放現場購買時段為7日、11日到23日的上午9點到晚間6點半，地點在竹東鎮中興路二段297巷137號，網購詳情可上臉書粉專瞭解。
(中時 )
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