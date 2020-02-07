國內連鎖的賣場光南大批發4日宣布，今、明2天從上午11點起在全國各指定門市免費發放50萬片口罩，每人限領5片，今(7日)一早6點不到，永和頂溪捷運站前的光南門市，就已經有民眾開始排隊，到上午10點已經超過3千人，出現排隊長龍，讓不少永和人目瞪口呆。

光南大批發宣布要免費發放口罩實時，立刻引起熱議。不少網友及民眾大讚「真是佛心來的」，根據公告內容，今明兩天全台將分2批發放50萬片防護口罩，每人限領5片。時間為今(7日)上午11點起，以及明(8日)上午11點起，發完為止。

永和光南門市今天天未亮就出現排隊領口罩人潮，附近周邊巷弄都被人潮塞滿，蔚為奇觀。(民眾夏金麗提供)

光南永和門市人潮擠爆，店員表示將發放號碼牌到2400號。(民眾夏金麗提供)

不過正值國內口罩荒的非常時期，光南大批發如此大手筆發放免費口罩，不免引起政府單位重視，日前就已經紛紛前往各門市進行稽查這批口罩，但店方解釋發放的都只是一般口罩，而非醫療用口罩。

光南大批發表示，這批要發送的口罩是去年12月下單採購進口正常要販售的商品。期間遭遇反送中期間，春節期間才到貨高雄港，於2/4下午運送到光南總公司，並非屯貨。光南內部開會討論公司剛好有這些資源，正巧延期到貨，且看到台灣各地口罩搶購的狀況，民眾購買困難

光南本於『取之於社會 用之於社會』的基本想法。

遂決定將這批剛到貨的口罩提供出來，給需要的鄉親朋友，除了門市贈送的口罩外，光南亦陸續接到部分社會團體的電話詢問，會同步回饋社會公益贈送給政府立案的公益團體或單位。

光南強調，這次贈送的口罩為一般三層防護口罩-非醫療等級，一般生活使用上對於飛沫、防塵、防護即已足夠，如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩。並呼籲一般社會大眾，如家裡已屯有口罩，盡可能留給有需要的人來領取，並請勿重複領取。

(中時電子報)