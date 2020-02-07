1.熱映(3373)：防疫題材坐鎮，去年12月每股賺0.11元，股價持續上攻，漲幅超過4%。
2.耕興(6146)：客戶新品上市，年節台灣實驗室加班上工，股價突破區間攻高2%，挑戰214元上方壓力。
3.網龍(3083)：疫情不平靜，宅經濟繼續發功推升股價走高，今早上揚2%以上，拚回80元。
4.日勝生(2547)：擴展營運版圖，與台鐵攜手開發高雄，股價跌深反彈，漲幅超過2%。
5.貿聯-KY(3665)：因特斯拉股價回跌+上海超級工廠延期復工，今早拉回2%，測試212元前波低點。
6.國巨(2327)：被動元件產能緊縮，大摩喊目標價505元，股價漲1.08%。
7.禾伸堂(3026)：1月營收重返10億元，廠區均在台灣，不受疫情衝擊，股價漲3.29%。
8.友達(2409)：2019年虧損191.9億元，每股稅後虧損2元，為連續獲利6年後，首度全年營運轉虧，股價跌3.13%。
9.茂林-KY(4935)：設廠於中壢、苗栗、大陸蘇州、上海、中山，已成立「防疫應變中心」，股價跌1.79%。
10.正隆(1904)：疫情嚴峻，香港開始囤積衛生紙等民生物資，外資買超2日計641張，股價漲2.25%。
11.南六(6504)：防疫題材再起，多方擊敗外資賣超影響，強勢亮燈漲停。
12.上銀(2049)：農曆春節工作天數減少，1月營收年減37.68%；武肺疫情延燒，2月營收不樂觀，早盤跌落平盤。
13.傳奇(4994)：寒假、過年旺季加持，1月營收2.99億元，月增9%、年增0.93%，早盤跳漲逾3%。
14.訊連(5203)：獲三大法人連6日買超，早盤偏多操作、漲逾3%，收復周線。
15.上海商銀(5876)：三大法人昨回頭買超2722張，早盤開平走高，相對抗跌金融股。
16.和大(1536)：受大盤拖累，三大法人昨轉向賣超，早盤下挫逾2%。
17.國光生(4142)：1月營收亮眼，股價續揚2%，表現相對大盤勇健。
18.亞諾法(4133)：攜手日本Cellspect，開發武漢肺炎快篩平台，晨盤急拉大漲8%，站穩5日線。
19.大學光(3218)：昨獲外資反手買超相挺，晨盤價量齊揚彈升3%，站穩5日線。
20.花仙子(1730)：列入警示股，108年12月每股盈餘0.17元，防疫題材可望帶動今年營收獲利同步成長，早盤獲買盤力挺，股價反彈8%，收復月線。
22.宏達電(2498)：智慧機、VR不夠力，1月營收雙衰退，早盤走跌2%，5日線告急。
23.星通(3025)：1月營收0.76億元，年增209.44%，早盤逆勢強彈5%，觸及月線及半年線。
24.美吾華(1731)：新品助防疫，2月中將推出抗菌洗手乳，早盤聞訊大漲5%，重返五日線。
25.神盾(6462)：專利戰勝匯頂，慶祝行情出動，跳空大漲6%，收復5日線。
26.凌華(6166)：友達溢價收購持續發酵，股價續強漲逾6%。
(時報資訊)
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