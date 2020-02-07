鴻海（2317）昨（6）日下午應美林證券邀請參與電話法說，強調積極與中國大陸各地方政府合作、努力恢復中國大陸各地工廠復工，維持10日復工目標不變。同時，否認下修年度營收成長目標，至於市場擔心的需求、出貨是否造成影響，仍需視10日復工後才能判斷。

台股今（7）日開低走跌，一度下跌131.73點，鴻海股價持平開出後走跌1.08％至82.7元，截至9點55分小跌0.72％。三大法人6日終止連2日賣超，轉為買超6237張，合計本周迄今為買超3336張，其中外資買超6761張，投信及自營商分別賣超1631張、1794張。

中國大陸多地實施封城或區域性管制，引發市場憂心衝擊鴻海各廠區生產交貨進度。鴻海對此表示，目前積極與地方政府合作，努力恢復工廠復工、並確保工廠零感染，鄭州政府有明確指導（Guild），如何讓各產業（Industry）、各階層員工回覆正常運作。

因此，鴻海維持工廠10日復工目標不變，否認曾透露下修2020年營收成長目標，表示目前庫存足夠應付1～2周內的任何影響，且料源供應上沒有僅由單一供應商供應單一零件情況，零組件不會成為生產問題。

針對客戶需求是否產生變化，鴻海表示沒有聽聞客戶更改訂單狀況，也沒有看到產品運送的任何問題（Issue），而公司春節期間均有小量生產，目前評論市占率變化為之過早，最重要的還是讓工廠能順利在10日復工。

鴻海指出，現在已是網路時代，當地若有任何問題，可使用網路或電話會議相互交流。至於市場擔心需求、出貨等因素是否對營運真的造成影響，仍必須等待10日復工後才能判斷。

(時報資訊)