優步技術上季營收超出市場預期，淨損雖然擴大但小於市場預期，並將實現EBITDA（稅息折舊攤銷前）獲利目標的時間提前一年，受此激勵，優步盤後股價由跌轉升，一度大漲10%，目前漲約5%。

執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，優步將EBITDA獲利目標提前到2020年第四季，較原先承諾的2021年底提前一年。優步去年11月向投資人承諾，在2021年底前，經調整後EBITDA將實現獲利。

斯羅薩西並表示，公司將削減成本，並創造更多回頭客業務及提升高級乘車服務業務。對於仍在虧損的送餐事業Uber Eats，優步將加快其成長步伐，以成為全球多數市場的領導者，進而提高該事業的利潤。

優步第四季營收年增37%，為40.7億美元，大致符合分析師預期的40.6億美元。淨損達11億美元，較前一年虧損8.87億美元擴大。經調整後每股虧損為64美分，少於分析師預估的虧損68美分。優步表示，第四季4分之3營收來自於叫車服務，並將虧損歸咎於對送餐服務的投資。總成本年增25.2%，為50.4億美元。

第四季叫車服務總營收年增28%，為181.3億美元，優於市場預期的180.3億美元，並創下歷來新高。全球每月活躍會員數增至1.11億。送餐服務營收年增14%，惟Uber Eats的高成本顯示為了超越競爭對手，該事業仍持續虧損。

為了達成獲利目標，優步承諾將退出Uber Eats無法取得主導地位的送餐市場，並在今年1月將印度送餐業務賣給在地競爭對手Zomato，以換取對Zomato持股。

2019年全年可歸屬優步之淨損為85.1億美元，主要因內含基於股票的薪酬方案。儘管將轉盈目標提前到2020年底，但優步仍預期2020年全年經調整後EBITDA為虧損12.5億～14.5億美元，惟遠低於市場預估的虧損28.3億美元。

(時報資訊)