渣打銀行今日為卡達伊斯蘭銀行（Qatar Islamic Bank）發行台灣的第一檔伊斯蘭固定收益證券（Sukuk），並同時於櫃買中心及都柏林泛歐交易所（Euronext Dublin）雙掛牌。此為主管機關金管會開放外國發行人發行得銷售予專業投資人之外幣計價伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）以來，首檔在台掛牌的伊斯蘭固定收益證券，為台灣債券市場發行人與商品多元化發展，再創新局。

卡達伊斯蘭銀行本次發行之伊斯蘭固定收益證券，發行總額為8億美元，債券發行條件：票面利率為浮動利率3個月期美元倫敦銀行間拆借利率(Libor) +1.35%，發行期間為5年，渣打銀行為唯一主辦承銷商。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，渣打銀行在櫃買中心專業板國際債券已累積為全球的法人機構發行63檔國際債券，不僅穩坐國際債券（寶島債）承銷業務第一，為台灣專業版國際債券市場最大的承銷銀行，並締造多項市場第一的紀錄。繼2018年主辦卡達國家主權債，為專業板國際債券第一檔國家主權債（60億美元），2020年再為卡達第二大銀行卡達伊斯蘭銀行，發行台灣第一檔伊斯蘭債（8億美元），顯示渣打銀行對台灣國際債市的現況、相關法令和承銷細節規定的了解，深得客戶的信賴與肯定，展現國際級的金融服務水平。自從2016年第一次引進中東大型金融機構來台發行國際債券後，渣打銀行就成為中東地區法人在台灣發行國際債券最倚賴的機構，陸續協助中東地區的阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）、卡達國家銀行（Qatar National Bank）和阿聯酋杜拜國民銀行（Emirates NBD Bank）等成功在台發行國際債券。

(時報資訊)