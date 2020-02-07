鈊象(3293)1月合併營收首次突破6億元，達到6.16億元，連續兩個月再創歷史新高，受到營收創高激勵，股價盤中重登500元，盤中並以508元創高。

鈊象營收來自網路行動遊戲與商用遊戲機，由於商用遊戲機市場競爭激烈，公司只著墨有競爭力的產品，商用遊戲機營收占比逐年下滑，2019年營收比重降到2成以下，而網路行動遊戲有《金猴爺老虎機》、《明星三缺一》、《金好運娛樂城》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》接棒，成為公司去年營收主力。

今年1月由於寒假及過年紅包效應，同時在台灣過年期間強打《明星三缺一》廣告以及送金錶等行銷活動，帶動行動遊戲營收持續走揚，整體營收6.16億元，月增7.3％，年增105.9％。

鈊象持續豐富遊戲內容，並將遊戲拓展到其他國家，擴大營收規模。此外，導入SAS AI分析系統後，遊戲日均付費率明顯提升，使得鈊象今年網路行動遊戲營收動能依舊強勁。

(時報資訊)