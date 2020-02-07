讓可愛鯨豚悠游台灣鄰近海洋！因應離岸風電的開發過程所產生的噪音或干擾，減少對台灣周遭海域的鯨豚造成衝擊，海洋保育署訂定台灣第一版「台灣鯨豚觀察員制度作業手冊」，即日起離岸風電開發過程的鯨豚觀察員部分，都應依照環境影響評估承諾及本手冊實施及督導考核。

海洋保育署說明，為避免開發過程中人為噪音對海洋生態衝擊，海洋哺乳類觀察員 (Marine mammal observer，MMO)是國際上減輕海洋生態衝擊經常採用的方法之一，藉由在施工現場即時監看並預警，並提供開發單位減緩措施的建議，避免海洋生物進入噪音高衝擊區。

然鯨豚觀察員在國內遲未有一致的執行及督導方式，因此海洋保育署，邀集相關部會、民間組織、學者專家及開發單位，依據環境影響評估法第18條及野生動物保育法第12條之精神，制訂第一版「台灣鯨豚觀察員制度作業手冊」，以提供開發業者及環保署、海保署等相關主管機關依循，以達保護海洋野生動物之目的。

本手冊包含台灣鯨豚觀察員培訓制度、觀察員資格、開發單位作業程序、觀察員作業程序及主管機關查核作業程序。

(中時電子報)