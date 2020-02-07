美光科技（Micron）宣布全球首批量產的LPDDR5 DRAM已正式出貨，並搭載於即將上市的小米Mi 10智慧型手機中。作為小米的記憶體技術合作夥伴，美光提供的LPDDR5 DRAM擁有絕佳的能耗效率以及更快的資料存取速度，能夠因應消費者對於智慧型手機裡人工智慧（AI）和5G功能日益增長的需求。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理Raj Talluri表示，美光搶先推出業界首款用於智慧型手機中的LPDDR5 DRAM產品，將能加速實現5G與AI應用。我們的顧客與合作夥伴需要基於最新製程技術的次世代記憶體解決方案，這項解決方案將能驅動前所未有的低功耗與高效能來支援5G與AI系統的發展。美光的LPDDR5 DRAM能夠因應這些需求，新品較前一代提升50％的資料存取速度以及超過20％的能源效率提升。

小米集團副總裁常程表示，美光屹立不搖的業界領導地位以及對記憶體產品的創新對我們而言非常重要。美光的LPDDR5 DRAM具備領先業界的功能，能讓小米Mi 10智慧型手機保持低功耗，同時仍具備極佳效能且更穩定。我們相信LPDDR5將成為2020年所有旗艦機種的標準配備。

美光設計的LPDDR5 DRAM能夠因應各種包括汽車業、客戶端電腦、專為5G和AI應用打造的網路系統等市場對於更高記憶體效能與更低功耗日益增長的需求。相較於LPDDR4x記憶體，LPDDR5能減少超過20％的功耗。

人工智慧廣泛運用在各式應用的趨勢使先進記憶體解決方案的需求持續增加，這些解決方案能提供更快速且更有效率的資料存取方式。美光LPDDR5能夠提供手機處理器內建的AI引擎所需的傳輸速度與容量，這種處理器仰賴美光LPDDR5記憶體的資料高傳輸速率，以進一步驅動其機器學習的能力。

5G網路將於2020年起於全球大規模部署，美光的次世代LPDDR5記憶體即是為了滿足5G網路的需求而設計。美光LPDDR5能讓5G智慧型手機以高達6.4Gbps的峰值速度來處理資料，這對避免5G資料瓶頸來說極為重要。這項功能可解決其它新興技術需求，例如汽車應用需要有更高頻寬的記憶體子系統來支援即時運算與資料處理。

美光已陸續將LPDDR5出貨給客戶，容量分別有6GB、8GB、12GB，資料速度分別為5.5Gbps與6.4Gbps。在2020年的上半年中，美光LPDDR5也將推出UFS多晶片封裝（uMCP5），可應用於中階與高階智慧型手機。採多晶片封裝的LPDDR5還將提供更長的電池壽命以及更高頻寬，實現過去只限旗艦機種才有的高效能影像處理功能。

(工商 )